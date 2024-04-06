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09:20, 6 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский резко обратился к Западу с одним требованием

Зеленский резко обратился к Западу, требуя усилить украинскую ПВО

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский резко обратился к западным странам с требованием усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) республики. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его мнению, абсолютно неприемлемым является тот факт, что политики в Европе все еще размышляют о своих дальнейших шагах, хотя на самом деле для изменения ситуации в зоне конфликта нужно принять несколько политических решений.

Новая система ПВО, по словам Зеленского, могла бы изменить ситуацию в зоне боевых действий.

Ранее Зеленский заявлял о проблемах с поставкой военной помощи от западных стран. При этом он отметил, что было принято много решений по военной помощи Киеву и «сделано очень много важных вещей» за последний год.

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      Анастасия Шейкина
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