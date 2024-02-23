Зеленский заявил о проблемах с поставкой военной помощи от Запада

Зеленский: не все поставки военной помощи поступали в обещанном объеме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах с поставкой военной помощи от западных стран. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Своим мнением он поделился во время брифинга с премьером Дании Метте Фредериксен во Львове.

«Много решений (об оказании военной помощи Киеву – ред.) принималось, и за последний год во время нашего контрнаступления было сделано очень много важных вещей, просто не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах», — отметил Зеленский.

Ранее президент сообщил, что украинская армия подготовит и начнет новое контрнаступление в 2024 году. По его словам, первоочередной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) является оборона, однако Киев планирует «продолжать свою успешную историю на Черном море».