Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления. Целью Украины станет Черное море

Зеленский заявил, что Украина готовит новое контрнаступление в Черном море

Украинская армия подготовит и начнет новое контрнаступление в 2024 году, заявил в пятницу, 23 февраля, в интервью американскому телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, первоочередной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) является оборона, однако Киев планирует «продолжать свою успешную историю на Черном море».

Чтобы продолжить нашу историю в Черном море, мы это сделаем. Тезисно: юг очень важен Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский пообещал России «сюрприз»

Украинский лидер отметил, что не хочет сейчас вдаваться в детали нового наступления, однако пообещал «сюрпризы», которые удивят армию России.

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При этом Зеленский указал, что даже оборона против Российской армии — это вызов и большая задача из-за неравенства сил.

На слова украинского президента ответил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он отметил, что у ВСУ недостаточно средств для нового наступления и посчитал, что оно будет гораздо слабее летней кампании.

«Думаю, это заявление больше звучит для военнослужащих ВСУ и непосредственно населения Украины. Зеленский пытается создать видимость возможного проведения контрнаступления в отношении наших подразделений», — отметил он.

До этого директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечал, что Зеленский начал готовить новую военную операцию в тоже время, кода произошли кадровые перестановки в армии.

По его словам, украинское руководство оказалось перед выбором: сесть за стол переговоров с Россией или совершить кадровые перестановки и объявить о новом этапе конфликта. Специалист добавил, что таким образом киевские власти стремятся отвлечь украинцев от большого количества различных проблем.

В России предсказали новое контрнаступление ВСУ

Новое контрнаступление ВСУ 22 февраля предсказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он указал, что оно может быть осуществлено на фоне передышки в конфликте, которую призывают сделать западные СМИ.

Если говорить о сигналах [западных СМИ], что пора сделать передышку, пора начать переговоры, то в значительной мере это, конечно, такой хитрый ход. Не очень хитрый, скажем по-честному, но предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

В западных СМИ начали появляться публикации, в которых журналисты предлагают начать переговоры по Украине. В это время, по мнению Медведева, на Украину будут осуществляться поставки разнопланового западного оружия, что повлечет новое наступление украинской армии.

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Допустил новое контрнаступление Украины и начальник Главного оперативного управления, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Сергей Рудской. По его мнению, ВСУ могут предпринять новую попытку при помощи Запада и такую возможность нельзя исключать. «ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий», — отметил он.

Названы условия контрнаступления Украины

Условия для осуществления контрнаступления ВСУ называл военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В первую очередь, по его словам, для этого Киеву нужно восполнить имеющиеся потери.

Теоретически, Украина может перейти к контрнаступлению. Практически — нет. Чтобы сделать это, необходимо решить три задачи, где главное — это остановить наступление Российской армии Анатолий Матвийчук военный эксперт

Помимо этого, в ряды ВСУ необходимо призвать еще как минимум полмиллиона человек, однако найти требуемое число военнослужащих практически невозможно. В заключении Матвийчук добавил, что украинской армии нужно произвести восстановление потерянных танков, БМП, самолетов, восполнить потери в технике, вооружении, боеприпасов, «но взять все это не от куда».