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05:37, 19 февраля 2024Россия

«Нельзя исключать очередной попытки контрнаступления». В Генштабе рассказали о деятельности военных НАТО на Украине

Генштаб ВС РФ заявил, что военные НАТО управляют системами ПВО и РСЗО на Украине

Фото: Senior Airman Beaux Hebert /Globallookpress.com

Начальник Главного оперативного управления, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военные НАТО под видом наемников управляют системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактическими комплексами (ОТК) на Украине.

По его словам, Вооруженные силы республики (ВСУ) не смогли бы противостоять России, если бы не существенная финансовая и военная поддержка со стороны коллективного Запада.

США и их союзники накачивают оружием и осуществляют подготовку ВСУ, предоставляют услуги связи и развединформацию, направляют на Украину советников и боевиков со всего мира. Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов

Сергей Рудскойначальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ

Генерал-полковник добавил, что офицеры НАТО осуществляют непосредственную подготовку операций ВСУ.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет множество иностранных наемников. По его словам, речь идет, в частности, о гражданах Польши, Германии, Великобритании, а также других государств.

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В Генштабе высказались о провале летнего контрнаступления ВСУ

Начальник главного оперативного управления Генштаба заявил, что Украина убедила Запада в способности разгромить российские войска в ходе летнего контрнаступления. Союзники сконцентрировали усилия на всесторонней поддержке ВСУ в преддверии наступательных действий.

Для этого были осуществлены масштабные поставки вооружений и военной техники, проведена подготовка украинских военнослужащих, замысел операции разрабатывался с участием специалистов Североатлантического альянса, пояснил офицер.

На сегодня можно констатировать, что все попытки контрнаступления провалились. Способствовала этому заблаговременная и качественная подготовка наших войск к обороне по всей линии боевого соприкосновения протяженностью более двух тысяч километров

Сергей Рудскойначальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ

Опыт российских военных показал превосходство над натовским

Рудской отметил, что российские военные в ходе СВО приобрели уникальный опыт подготовки и ведения боевых действий. Многие задачи отличаются нестандартно, с применением новых подходов, которые не применялись ранее, добавил он.

В результате летнего контрнаступления ВСУ понесли значительные потери, российские войска измотали противника в обороне, разгромили оперативные резервы, в том числе бригады, подготовленные инструкторами НАТО, и перехватили стратегическую инициативу.

В целом успешный опыт подготовки и ведения активной обороны Объединенной группировкой войск показал превосходство современного российского военного искусства над натовским

Сергей Рудскойначальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ

Ранее полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер заявил, что российская армия планомерно продвигается вперед по всей линии фронта на Украине. По его словам, РФ оказывает на Украину колоссальное давление по всей линии соприкосновения. Вооруженные силы России заставляют ураинские войска использовать все свои оставшиеся резервы.

Генерал польской армии Леон Коморницкий указал, что за последние месяцы ВСУ и их западные союзники допустили ряд просчетов, которые привели к отсутствию успехов на передовой.

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Генштаб допускает возможность нового контрнаступления ВСУ

Рудской отметил, что российские военные успешно противостоят коллективному Западу, который, по его мнению, контролирует власти Украины. В республике развивается масштабный экономический кризис, который усугубляется потерей промышленного потенциала и мобилизацией трудоспособного населения.

Несмотря на это, страна продолжает вести боевые действия, ВСУ сосредотачивают усилия на обороне и удержании важных районов, привлекая к этому все свои резервы, добавил офицер.

Вместе с тем ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления

Сергей Рудскойначальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ

Он заявил, что российские военные улучшают свое положение по всей линии соприкосновения, создает условия для ведения дальнейших боевых действия. Россия наращивает объемы производства вооружения и военной техники, сформированы необходимые запасы материальных средств и боеприпасов.

Рудской уточнил, что дальнейшие планы Москвы направлены на реализацию целей специальной военной операции, озвученных президентом Владимиром Путиным. Это денацификация, демилитаризация и в конечном итоге нейтральный статус для Украины и устранение угрозы безопасности Российской Федерации, заключил он.

13 февраля новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что ВСУ сворачивают наступательные операции и переходят к стратегической обороне. По его словам, Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что переход украинских военных к оборонительной тактике подтверждает провал контрнаступления. Он добавил, что слова главкома ВСУ подтверждают, что стратегическая инициатива на фронте перешла к Российской армии.

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      Марина Совина
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