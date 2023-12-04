Генерал Коморницкий заявил о переходе ВС РФ к тактике полного уничтожения ВСУ

За последние месяцы Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их западные союзники допустили ряд просчетов, которые привели к отсутствию успехов на передовой. Россия между тем перешла к тактике полного уничтожения ВСУ, заявил генерал польской армии Леон Коморницкий. Его слова приводит Interia.

Военный отметил, что Украина совершила ошибку, сильно промедлив с планами по контрнаступлению. Это позволило Вооруженным силам России должным образом подготовиться к обороне. Кроме того, не хватило синхронизации и стратегической координации со стороны Запада. «Политики боялись и принимали запоздалые решения», — указал генерал.

По его словам, сработавшее в пользу российских военных время позволило не только подготовиться к обороне, но и дало возможность изменить цели. Коморницкий убежден, сейчас речь идет «прежде всего об уничтожении украинской армии». Генерал отметил, что таким образом Украине ни за что не победить. Россия достигнет цели, а на Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство, заключил эксперт.

Ранее The Economist писал, что Россия может одержать победу в конфликте с Украиной из-за нерешительности западных союзников Киева. Вместе с тем журналисты выразили мнение, что конфликт может продлиться еще долгое время, однако Россия в 2024 году будет в более выгодном положении для его продолжения.

Между тем французский экс-дипломат Жерар Аро предрек ускорение поражения Украины.