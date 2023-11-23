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05:14, 23 ноября 2023Мир

На Западе предрекли ускорение поражения Украины

LCI: экс-дипломат Аро заявил, что без помощи Запада Украину ждет поражение

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запад может прекратить помогать Украине из-за собственных проблем, ускорив ее поражение, предрек французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI.

Как отметил Аро, европейские страны сталкиваются с экономическими проблемами и инфляцией из-за помощи Киеву, в то время как ситуация на поле боя складывается «в пользу России». Он обратил внимание на то, что Украина продолжает боевые действия только благодаря «огромной экономической поддержке Европы и военной помощи США».

По мнению дипломата, в сложившейся ситуации поддержка Украины становится все более проблематичной. При этом, полагает он, возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США станет для России «джекпотом» и «победой».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза пересмотреть политику в отношении Киева. Будапешт может применить право вето для блокировки финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Кроме того, Орбан может заблокировать военную помощь Киеву на сумму 500 миллионов евро, а также начало официальных переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

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      Марина Совина
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