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19:46, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

В Британии предрекли победу России в конфликте с Украиной

The Economist: Москва победит в конфликте с Киевом из-за нерешительности Запада

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия может одержать победу в конфликте с Украиной из-за нерешительности западных союзников Киева. Исход в пользу Москвы предрекли журналисты британского еженедельника The Economist.

«Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы расстроить планы президента России Владимира Путина. При желании западные страны могли бы задействовать намного большие промышленные и финансовые ресурсы, чем те, которыми располагает Москва», — пишут журналисты.

Обозреватели считают, что Западу, в частности европейским странам, мешает «отсутствие стратегического видения». «Причина, делающая возможной победу Путина, состоит в том, что ее условием является выносливость, а не захват территорий», — отмечают авторы материала.

Журналисты выразили мнение, что конфликт на Украине может продлиться еще много лет, однако Россия в 2024 году будет в более выгодном положении для его продолжения.

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      Олег Давыдов
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