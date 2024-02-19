В России обвинили военных НАТО в управлении системами ПВО и РСЗО на Украине

Генштаб ВС РФ: военные НАТО под видом наемников управляют ПВО и РСЗО на Украине

Начальник Главного оперативного управления, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» обвинил военных НАТО в том, что они под видом наемников управляют системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактическими комплексами (ОТК) на Украине.

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — заявил офицер.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет множество иностранных наемников. По его словам, речь идет, в частности, о гражданах Польши, Германии, Великобритании, а также других государств.