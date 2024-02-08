Полковник рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ

Полковник Матвийчук рассказал о международном легионе на Украине

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюет множество иностранных наемников, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, речь идет, в частности, о гражданах Польши, Германии, Великобритании, а также других государств.

«Сегодня можно говорить о международном легионе, который находится на территории Украины. Это французы, немцы, поляки, американцы, англичане. Есть граждане и других стран. Также наблюдается сильная попытка вербовки наемников из стран Латинской Америки, но вряд ли люди поедут в такую даль. Да и климатические условия на Украине совсем другие», — заметил военный.

Большую часть иностранных военнослужащих, по его словам, по-прежнему составляют граждане Польши. На втором месте граждане Великобритании и Франции.

«Мало немцев, американцев. Была также попытка рекрутировать офицеров и солдат бывшей афганской армии, но они отказались», — уточнил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что ВСУ пополняются иностранными наемниками из Колумбии. Предполагается, что необходимость в иностранных наемниках из Латинской Америки в украинской армии возникла из-за истощенности ВСУ двумя годами боевых действий.