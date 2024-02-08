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11:17, 8 февраля 2024Мир

Украинскую армию начали пополнять наемниками из Колумбии

AP: сотни наемников из Колумбии пополняют истощенную армию Украины

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пополняются иностранными наемниками из Колумбии. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Необходимость в иностранных наемниках из Латинской Америки возникла из-за истощенности ВСУ двумя годами вооруженных действий.

«Сотни колумбийских военных отправляются воевать на Украину, где многие зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные военные в Колумбии», — говорится в сообщении.

Армия Колумбии является второй по величине в Латинской Америке. Ежегодно около 10 тысяч человек уходят в отставку, часть из них отправляется воевать за границу в качестве наемников.

Ранее сообщалось о вербовке ВСУ военных из Латинской Америки. Как результат, они едут в Украину и пополняют армию страны, чтобы заработать денег.

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      Лина Пивоварова
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