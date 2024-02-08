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10:48, 8 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о вербовке Киевом латиноамериканских наемников

Associated Press: Киев вербует латиноамериканцев, они идут в ВСУ ради денег

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty /Serhii Nuzhnenko / Reuters

В 2023 году Киев решил вербовать латиноамериканцев, которые идут в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ради денег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Офицер координационного департамента иностранного легиона украинских войск Александр Шахури заявил, что сначала наемники приезжали из постсоветских и англоязычных государств. По его словам, в 2023 году Украиной была создана инфраструктура испаноязычных вербовщиков, инструкторов и младших оперативных офицеров.

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      Кристина Есикова
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