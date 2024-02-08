Названы действия Украины из-за тупиковой ситуации на фронте

Associated Press: Киев из-за тупиковой ситуации на фронте привлекает наемников

Украина пытается привлечь наемников из-за тупиковой ситуации на фронте. О таких действиях Киева сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

«На фоне тупиковой ситуации на поле боя с РФ Украина расширяет систему, позволяющую людям со всего мира присоединиться к украинской армии», — приводятся слова офицера координационного департамента иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Шахури.

Отмечается, что украинские власти не раскрывают, сколько наемных военных находится на линии боевого соприкосновения. При этом, руководство страны утверждает, что профиль наемников изменился, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации на Украину прибыли более 300 наемников из Франции. Как уточнялось, наемные французские военнослужащие служили в составе иностранного легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск страны. Помимо этого, стало известно об уничтожении около 130 наемников из Франции во время спецоперации.