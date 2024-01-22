Более 300 наемников из Франции прибыли на Украину с начала СВО

РИА Новости: с начала СВО на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине в зону боевых действий прибыли более 300 наемников из Франции. Об этом пишет РИА Новости.

«С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции», — сообщил источник. По его словам, французы служили в составе Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции.

Также стало известно, что в ходе СВО были уничтожены около 130 французских наемников. Примерно 50 французов до сих пор остается в зоне боевых действий, а до 170 наемников покинули Украину.

19 января в МИД Франции опровергли присутствие французских наемников на Украине. Тогда в ведомстве назвали заявления России «еще одной неуклюжей российской манипуляцией».

Ранее в Кремле прокомментировали присутствие французских наемников на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о диалоге России и Франции о наличии французских граждан в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подчеркнул, что заявления РФ только подтверждают присутствие западных наемников в рядах ВСУ.

