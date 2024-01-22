Опубликован список 13 ликвидированных в Харькове французов. Что известно о воевавших за ВСУ наемниках?

SOS Donbass передала данные 13 французских наемников, ликвидированных в Харькове

Французские волонтеры SOS Donbass, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях, опубликовали неполный список ликвидированных в Харькове французских наемников. В нем значатся имена 13 военнослужащих в возрасте от 24 до 49 лет, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попавших под удар российских войск.

По словам руководителя организации Анны Новиковой, имеющей гражданство России и Франции, данные о бойцах предоставили в ночь с 21 на 22 января французские «активисты, партизаны, которые следят за ситуацией и делятся информацией». Она пообещала, что как только появится новая информация по этим или другим наемникам, волонтеры ей обязательно поделятся.

Самая важная информация — жив или мертв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, так же как и другие имена Анна Новикова руководитель SOS Donbass

Минобороны отчиталось об ударе по лагерю иностранных наемников ВСУ в Харькове

17 января российское оборонное ведомство доложило, что Вооруженные силы страны высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове.

В результате атаки строение было полностью разрушено. Кроме того, были ликвидированы более 60 человек, еще свыше 20 доставлены в больницы.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что среди ликвидированных в Харькове наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в РФ террористическая организация), участвовавшего в нападении на российские регионы — Брянскую и Белгородскую области.

Народ там [в пораженном здании] крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там однозначно были те, кто курирует РДК. Они иностранцы Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

По его словам, на одной улице с попавшим под удар зданием, в котором укрывались наемники, находился военкомат.

Во Франции заявили о невозможности запретить гражданам ехать на Украину

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню, отвечая на вопрос журналистов о статусе французов, участвующих в конфликте на Украине, заявил, что республика не может запретить французам ехать туда воевать.

Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами Себастьен Лекорню Глава Минобороны Франции

Лекорню посчитал заявления о наличии французских наемников на Украине признаком «российской информационной войны», которая якобы ужесточилась после объявления президента Франции Эммануэля Макрона о поставках Киеву 40 ракет Scalp. Он подчеркнул, что подобные заявления якобы призваны поддерживать риторику о соучастии Франции в украинском конфликте.

По словам бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, Париж пришел в ярость из-за ликвидации французских наемников в Харькове.

Он заявил, что власти Франции винят во всем министра обороны Украины Рустема Умерова. Доказательством этого, считает Соскин, служит отмена визита министра во Францию на следующий день после сообщений о российском ракетном ударе по расположению французских наемников в Харькове.

Фото: Christian Hartmann / Reuters

При этом отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер усомнился в том, что власти Франции не были осведомлены об участии своих граждан в конфликте на стороне ВСУ, и назвал подобные домыслы абсурдными.

«Очень маловероятно, что французские граждане в таком количестве и такой концентрации были на Украине, воевали на стороне украинской армии, а французское правительство об этом не знало», — указал он.

Риттер также добавил, что большое количество французских наемников не могло находиться на Украине без поддержки французского правительства, а значит, оно оказывало им содействие.