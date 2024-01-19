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21:54, 19 января 2024Мир

В США оценили реакцию властей Франции на наличие своих наемников на Украине

Риттер: власти Франции не могли не знать о наличии своих наемников на Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, оценивая возможность того, что Париж не знал о наличии большого количество французских наемников в зоне боевых действий на Украине, назвал саму мысль об этом абсурдной, сообщает РИА Новости.

«Очень маловероятно, что французские граждане в таком количестве и такой концентрации были на Украине, воевали на стороне украинской армии, а французское правительство об этом не знало», — заявил он.

Риттер также добавил, что большое количество французских наемников не могло находиться на Украине без поддержки французского правительства, а значит, оно оказывало им содействие. Экс-разведчик подчеркнул, что сама идея о том, что Париж ничего об этом не знал, является абсолютно абсурдной.

Ранее Россия возложила на Францию ответственность за смерть людей на Украине и выразила надежду, что к французам пробьется правда о масштабах вовлеченности Парижа в конфликт.

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      Марина Совина
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