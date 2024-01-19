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18:32, 19 января 2024Мир

МИД России возложил на Париж ответственность за гибель французов на Украине

МИД: Франция должна осознать ответственность за гибель людей на Украине

Фото: Benoit Tessier / Reuters

К французам пробьется информация о масштабах вовлеченности Франции в конфликт на Украине. О желании раскрыть правду заявили в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», — говорится в сообщении министерства.

В МИД захотели раскрыть правду и отметили, что ответственность за жизни французских граждан «лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима».

Внешнеполитическое ведомство также обвинило западные страны, включая Францию, в ведении «войны по доверенности» и наращивании поставок вооружений и военной техники Киеву для эскалации боевых действий на Украине.

Ранее посол Франции Пьер Леви покинул здание российского МИД, куда был вызван в связи с уничтожением французских наемников в Харькове, через 40 минут. Уточняется, что он отказался давать комментарии ожидавшим его журналистам.

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      Дарья Балацкая
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