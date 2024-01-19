Посол Франции покинул здание МИД России

РИА Новости: посол Франции Леви покинул здание МИД России через 40 минут

Посол Франции в Москве Пьер Леви провел 40 минут в здании МИД России, а после покинул его. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, французский дипломат зашел в российское министерство иностранных дел в 15:00 по московскому времени и вышел оттуда через 40 минут. Леви также не стал отвечать на вопросы журналистов, ожидавших его у входа в ведомство.

Ранее французского посла вызвали в МИД России в связи с ударом российских военных по базе иностранных наемников в Харькове. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, среди боевиков оказалось несколько десятков французов.