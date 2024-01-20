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06:51, 21 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о ярости Парижа из-за гибели французских наемников в Харькове

Соскин: Париж в ярости из-за гибели французских наемников в Харькове
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Париж в ярости из-за гибели французских наемников в Харькове, такую точку зрения в своем блоге на TouTube высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, власти Франции винят во всем министра обороны Рустема Умерова. Доказательством служит отмена визита министра во Францию на следующий день после сообщений о российском ракетном ударе по расположению французских наемников в Харькове.

Ранее в российском МИД заявили, что считают Францию виновной в гибели людей на Украине. Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД после удара российских войск по базе наемников в Харькове.

«В связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Французские власти в свою очередь заявили, что не могут запретить своим гражданам ехать воевать на Украине на добровольных началах.

По данным российского Минобороны, в результате удара погибло более 60 человек, большинство из них — граждане Франции.

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