Министр обороны Украины решил не ехать во Францию

Умеров не поедет во Францию по «соображениям безопасности»

Министр обороны Украины Рустем Умеров не поедет во Францию «по соображениям безопасности», сообщает Agence France Press (AFP) со ссылкой на заявление французского военного ведомства.

Отмечается, что глава украинского министерства должен был приехать с рабочим визитом в четверг, 18 января, однако отменил его. Планировалось, что Умеров встретится с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в том числе для старта конференции по запуску «Артиллерийской коалиции». Теперь она будет запущена по видеосвязи, уточняется в материале.

Ранее стало известно о намерении президента Франции Эммануэля Макрона посетить Киев в феврале для согласования новых поставок оружия Украине. По его словам, Париж готовится поставить Киеву 40 ракет SCALP и «сотни бомб».