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06:14, 18 января 2024Мир

Министр обороны Украины решил не ехать во Францию

Умеров не поедет во Францию по «соображениям безопасности»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров не поедет во Францию «по соображениям безопасности», сообщает Agence France Press (AFP) со ссылкой на заявление французского военного ведомства.

Отмечается, что глава украинского министерства должен был приехать с рабочим визитом в четверг, 18 января, однако отменил его. Планировалось, что Умеров встретится с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в том числе для старта конференции по запуску «Артиллерийской коалиции». Теперь она будет запущена по видеосвязи, уточняется в материале.

Ранее стало известно о намерении президента Франции Эммануэля Макрона посетить Киев в феврале для согласования новых поставок оружия Украине. По его словам, Париж готовится поставить Киеву 40 ракет SCALP и «сотни бомб».

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      Марина Совина
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