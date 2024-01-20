Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:27, 20 января 2024Мир

«Не можем им запретить». Министр обороны Франции высказался о французских наемниках на Украине

Министр обороны Лекорню: Франция не может запретить гражданам воевать на Украине

Фото: Unsplash.com

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню высказался об иностранных наемниках, участвующих в конфликте на Украине. Он отметил, что Париж не может запретить гражданам отправиться воевать на территории республики.

Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами

Себастьян Лекорнюминистр обороны Франции

Он добавил, что сообщения о наличии французских наемников на Украине является частью «российской информационной войны», обострившейся после решения Парижа передать ВСУ дополнительно 40 ракет Scalp.

Лекорню подчеркнул, что подобные заявления якобы призваны поддерживать риторику о соучастии Франции в украинском конфликте.

Материалы по теме:
«Украина — это только начало» США отправляют войска в Европу. Чем ответит Россия на усиление боевой мощи НАТО?
«Украина — это только начало»США отправляют войска в Европу. Чем ответит Россия на усиление боевой мощи НАТО?
27 ноября 2023
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики. Насколько вероятно начало новой мировой войны?
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики.Насколько вероятно начало новой мировой войны?
17 января 2024

В среду, 17 января, Министерство обороны России доложило, что Вооруженные силы (ВС) страны высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове. В результате атаки строение было полностью разрушено. Кроме того, были ликвидированы более 60 человек, еще свыше 20 доставлены в больницы. Речь идет преимущественно о наемниках из Франции, уточнили в военном ведомстве.

В МИД Франции заявили, что на Украине нет наемников из страны. Информацию о поражении базы с французскими наемниками там назвали «грубой манипуляцией».

МИД России вызвал посла Франции из-за ситуации с наемниками

МИД России вызвал посла Франции из-за ситуации с наемниками в Харькове, сообщила официальный представитель России Мария Захарова.

В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Пьер Леви покинул здание на Смоленской площади, куда был вызван в связи с уничтожением французских наемников в Харькове, через 40 минут. Он отказался давать комментарии ожидавшим его журналистам.

МИД России возложил на Францию ответственность за ситуацию с иностранными военными на Украине и выразил надежду, что к французам пробьется правда о масштабах вовлеченности Парижа в конфликт.

Ведомство также обвинило западные страны, включая Францию, в ведении «войны по доверенности» и наращивании поставок вооружений и военной техники Киеву для эскалации боевых действий на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на ближайшем заседании депутаты рассмотрят обращение к парламенту Франции в связи со сложившейся ситуацией. Он напомнил, что в республике наемничество запрещено законом.

В США усомнились в том, что Франция не знала о наемниках на Украине

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, оценивая возможность того, что Париж не знал о наличии большого количество французских наемников в зоне боевых действий на Украине, назвал саму мысль об этом абсурдной.

Очень маловероятно, что французские граждане в таком количестве и такой концентрации были на Украине, воевали на стороне украинской армии, а французское правительство об этом не знало. Также маловероятно, что такое число французов находилось на Украине без поддержки правительства Франции, а значит, что власти потворствуют подобным действиям

Скотт Риттерэкс-разведчик ВС США

Он добавил, что предстоит выяснить, кем являлись эти лица. Эксперт допустил, что часть из них могла быть связана с Французским Иностранным легионом и консультировала ВСУ.

Материалы по теме:
Европа решила научить украинских пилотов воевать на F-16. Есть ли у них шансы против российских ВКС и сил ПВО?
Европа решила научить украинских пилотов воевать на F-16.Есть ли у них шансы против российских ВКС и сил ПВО?
30 августа 2023
«Человечество открыло двери в ад» Почему мировые лидеры разочаровались в ООН и чем угрожает планете крах организации?
«Человечество открыло двери в ад»Почему мировые лидеры разочаровались в ООН и чем угрожает планете крах организации?
27 сентября 2023

Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ

Член Иностранного легиона, француз по имени Франк в интервью газете Times рассказал, что в рядах ВСУ воюют бывшие и действующие служащие этого подразделения.

Я приехал на Украину, не заручившись ничем иным, кроме как песней легиона, и с тех пор я никогда не возвращался домой. Этот конфликт не сравним с какими-либо другими, которые кто-либо из нас видел ранее, и по масштабу, и по интенсивности, это как будто Вторая мировая война в комбинации с окопами Первой мировой

Франкфранцузский военный Иностранного легиона

Он добавил, что большинство иностранцев, кого он знал с начала конфликта, либо вернулись домой, либо их уже нет в живых. По словам 50-летнего военного, солдаты увидели ужасы «хуже, чем все, что мы видели раньше».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не можем им запретить». Министр обороны Франции высказался о французских наемниках на Украине

      Слова Кулебы сочли признанием в нежелании заботиться о жизни украинцев

      Стало известно о проблемах с закупками боеприпасов в Германии

      США уличили в нежелании удовлетворить просьбу Зеленского о переговорах с Россией

      Шольц и Сунак обсудили ситуацию на Украине

      Отель «Украина» в центре Киева захотели продать из-за долгов

      Во Франции заявили о невозможности запретить гражданам ехать на Украину

      В Финляндии оценили риски от забастовок для поставок оружия Украине

      Российские нефтяники запланировали нарастить производство бензина и дизеля

      Xiaomi выпустит раскладушку со спутниковой связью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше