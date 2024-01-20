«Не можем им запретить». Министр обороны Франции высказался о французских наемниках на Украине

Министр обороны Лекорню: Франция не может запретить гражданам воевать на Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню высказался об иностранных наемниках, участвующих в конфликте на Украине. Он отметил, что Париж не может запретить гражданам отправиться воевать на территории республики.

Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами Себастьян Лекорню министр обороны Франции

Он добавил, что сообщения о наличии французских наемников на Украине является частью «российской информационной войны», обострившейся после решения Парижа передать ВСУ дополнительно 40 ракет Scalp.

Лекорню подчеркнул, что подобные заявления якобы призваны поддерживать риторику о соучастии Франции в украинском конфликте.

В среду, 17 января, Министерство обороны России доложило, что Вооруженные силы (ВС) страны высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове. В результате атаки строение было полностью разрушено. Кроме того, были ликвидированы более 60 человек, еще свыше 20 доставлены в больницы. Речь идет преимущественно о наемниках из Франции, уточнили в военном ведомстве.

В МИД Франции заявили, что на Украине нет наемников из страны. Информацию о поражении базы с французскими наемниками там назвали «грубой манипуляцией».

МИД России вызвал посла Франции из-за ситуации с наемниками

МИД России вызвал посла Франции из-за ситуации с наемниками в Харькове, сообщила официальный представитель России Мария Захарова.

В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции Мария Захарова официальный представитель МИД России

Пьер Леви покинул здание на Смоленской площади, куда был вызван в связи с уничтожением французских наемников в Харькове, через 40 минут. Он отказался давать комментарии ожидавшим его журналистам.

МИД России возложил на Францию ответственность за ситуацию с иностранными военными на Украине и выразил надежду, что к французам пробьется правда о масштабах вовлеченности Парижа в конфликт.

Ведомство также обвинило западные страны, включая Францию, в ведении «войны по доверенности» и наращивании поставок вооружений и военной техники Киеву для эскалации боевых действий на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на ближайшем заседании депутаты рассмотрят обращение к парламенту Франции в связи со сложившейся ситуацией. Он напомнил, что в республике наемничество запрещено законом.

В США усомнились в том, что Франция не знала о наемниках на Украине

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, оценивая возможность того, что Париж не знал о наличии большого количество французских наемников в зоне боевых действий на Украине, назвал саму мысль об этом абсурдной.

Очень маловероятно, что французские граждане в таком количестве и такой концентрации были на Украине, воевали на стороне украинской армии, а французское правительство об этом не знало. Также маловероятно, что такое число французов находилось на Украине без поддержки правительства Франции, а значит, что власти потворствуют подобным действиям Скотт Риттер экс-разведчик ВС США

Он добавил, что предстоит выяснить, кем являлись эти лица. Эксперт допустил, что часть из них могла быть связана с Французским Иностранным легионом и консультировала ВСУ.

Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ

Член Иностранного легиона, француз по имени Франк в интервью газете Times рассказал, что в рядах ВСУ воюют бывшие и действующие служащие этого подразделения.

Я приехал на Украину, не заручившись ничем иным, кроме как песней легиона, и с тех пор я никогда не возвращался домой. Этот конфликт не сравним с какими-либо другими, которые кто-либо из нас видел ранее, и по масштабу, и по интенсивности, это как будто Вторая мировая война в комбинации с окопами Первой мировой Франк французский военный Иностранного легиона

Он добавил, что большинство иностранцев, кого он знал с начала конфликта, либо вернулись домой, либо их уже нет в живых. По словам 50-летнего военного, солдаты увидели ужасы «хуже, чем все, что мы видели раньше».

