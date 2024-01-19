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07:43, 19 января 2024Россия

Госдума обратится к парламенту Франции из-за наемников на Украине

Володин: Госдума обратится к парламенту Франции из-за наемников на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Депутаты Госдумы на ближайшем заседании рассмотрят обращение к парламенту Франции в связи с наемниками этой страны на Украине. Об этом написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Так политик прокомментировал нанесение Россией ударов по временным пунктам дислокации иностранных наемников в Харькове, в результате которых были ликвидированы более 60 наемников из Франции. Посла Франции в Москве впоследствии вызвали в МИД России.

«Во Франции наемничество запрещено законом.Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Государственной Думы обратились к Национальному собранию Французской Республики. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», — отметил Володин.

Российский политик усомнился в том, что жители Франции знают об участии своих граждан в конфликте на Украине вопреки существующему законодательству.

На сообщение Минобороны о поражении базы наемников с французами отреагировали в МИД Франции. Там заверили, что на Украине нет наемников из страны. Информацию о поражении базы с французскими наемниками там назвали «неуклюжей манипуляцией».

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      Анастасия Шейкина
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