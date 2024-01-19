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23:37, 19 января 2024Мир

Во Франции заявили о невозможности запретить гражданам ехать на Украину

Глава МО Лекорню: Франция не может запретить гражданам ехать воевать на Украину
Себастьен Лекорню

Себастьен Лекорню. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что республика не может запретить французам ехать воевать на Украину. Об этом он высказался в интервью телеканалу LCI.

Журналисты задали министру вопрос о статусе французов, участвующих в конфликте на Украине. В ответ он подчеркнул, что Франция не может запретить гражданам ехать в страну.

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«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — отметил глава французского МО.

Лекорню посчитал заявления о наличии французских наемников на Украине признаком «российской информационной войны», которая якобы ужесточилась после объявления президента Франции Эммануэля Макрона о поставках Киеву 40 ракет Scalp.

Ранее Макрон заявил, что Париж в скором времени передаст Украине 40 крылатых ракет SCALP, сотни бомб и некоторое количество самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

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      Марина Совина
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