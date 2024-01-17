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08:42, 17 января 2024Мир

Макрон пообещал Киеву сотни бомб и крылатые ракеты

Le Monde: Макрон пообещал Украине передать ракеты SCALP, САУ Caesar и сотни бомб

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Франция в скором времени будет готова передать Украине 40 крылатых ракет SCALP, сотни бомб и некоторое количество самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом в преддверии скорой поездки в Киев заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Monde.

«Я сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о финализации текстов [соглашения о поставках вооружений и гарантиях безопасности Украины]. [Также] начнутся поставки снарядов, о которых я говорю, — пообещал Макрон.

Ранее Макрон заявил, что Брюссель должен продолжать оказывать помощь Киеву в сдерживании России, даже если позиция Вашингтона изменится, потому что для Европейского союза (ЕС) это вопрос собственной безопасности

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      Виктория Кондратьева
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