Волонтеры передали список ликвидированных в Харькове наемников из Франции
Французские волонтеры передали список 13 наемников из Франции, ликвидированных при ударе Вооруженных сил (ВС) России по пункту временной дислокации иностранцев в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным французских волонтеров из организации SOS Donbass, возраст граждан Франции, принимавших участие в боевых действиях на Украине, от 24 до 49 лет.
Представитель организации Анна Новикова добавила, что информация о том, кто из этих французов жив или ранен, нуждается в уточнении.
Отмечается, что представленный список французских наемников на Украине, бывших в Харькове во время удара ВС РФ, неполный. «Самая важная информация — жив ли, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, как и другие имена», — заявила она.
18 января официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД после удара российских войск по базе наемников в Харькове, где находились нескольких десятков французов.