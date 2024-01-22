Волонтеры передали список ликвидированных в Харькове наемников из Франции

Опубликован список 13 наемников из Франции, ликвидированных при ударе ВС России

Французские волонтеры передали список 13 наемников из Франции, ликвидированных при ударе Вооруженных сил (ВС) России по пункту временной дислокации иностранцев в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным французских волонтеров из организации SOS Donbass, возраст граждан Франции, принимавших участие в боевых действиях на Украине, от 24 до 49 лет.

Представитель организации Анна Новикова добавила, что информация о том, кто из этих французов жив или ранен, нуждается в уточнении.

Отмечается, что представленный список французских наемников на Украине, бывших в Харькове во время удара ВС РФ, неполный. «Самая важная информация — жив ли, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, как и другие имена», — заявила она.

18 января официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД после удара российских войск по базе наемников в Харькове, где находились нескольких десятков французов.