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10:44, 22 января 2024Мир

Волонтеры передали список ликвидированных в Харькове наемников из Франции

Опубликован список 13 наемников из Франции, ликвидированных при ударе ВС России

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Французские волонтеры передали список 13 наемников из Франции, ликвидированных при ударе Вооруженных сил (ВС) России по пункту временной дислокации иностранцев в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным французских волонтеров из организации SOS Donbass, возраст граждан Франции, принимавших участие в боевых действиях на Украине, от 24 до 49 лет.

Представитель организации Анна Новикова добавила, что информация о том, кто из этих французов жив или ранен, нуждается в уточнении.

Отмечается, что представленный список французских наемников на Украине, бывших в Харькове во время удара ВС РФ, неполный. «Самая важная информация — жив ли, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, как и другие имена», — заявила она.

18 января официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД после удара российских войск по базе наемников в Харькове, где находились нескольких десятков французов.

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      Семен Александров
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