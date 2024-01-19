В Кремле прокомментировали присутствие французских наемников на Украине

Песков: сообщения о наемниках на стороне Киева подтверждают наши заявления

Сообщения о присутствии западных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) только подтверждают заявления России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, передают РИА Новости.

Песков прокомментировал информацию о присутствии французских наемников на стороне Киева. Он подчеркнул, что такие сообщения неоднократно подтверждали заявления России о большом числе иностранных наемников на службе ВСУ.

Пресс-секретарь президента сообщил о диалоге России и Франции о наличии французских граждан в рядах ВСУ. «Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было», — сообщил он.

18 января официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД после удара российских войск по базе наемников в Харькове. Захарова подчеркнула присутствие нескольких десятков французов на объекте.

Позднее МИД Франции опроверг присутствие французских наемников на Украине и где-либо еще в мире. Представители ведомства назвали заявление России «манипуляцией».