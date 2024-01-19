Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 19 января 2024Мир

В Кремле прокомментировали присутствие французских наемников на Украине

Песков: сообщения о наемниках на стороне Киева подтверждают наши заявления

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Сообщения о присутствии западных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) только подтверждают заявления России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, передают РИА Новости.

Песков прокомментировал информацию о присутствии французских наемников на стороне Киева. Он подчеркнул, что такие сообщения неоднократно подтверждали заявления России о большом числе иностранных наемников на службе ВСУ.

Пресс-секретарь президента сообщил о диалоге России и Франции о наличии французских граждан в рядах ВСУ. «Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было», — сообщил он.

18 января официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД после удара российских войск по базе наемников в Харькове. Захарова подчеркнула присутствие нескольких десятков французов на объекте.

Позднее МИД Франции опроверг присутствие французских наемников на Украине и где-либо еще в мире. Представители ведомства назвали заявление России «манипуляцией».

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Нефтебазу под Брянском атаковал дрон ВСУ. Горят резервуары с бензином, на место прибыл пожарный поезд

      Экс-министр предостерег Киев от фатальной ошибки в случае активной обороны ВСУ

      Жители Севастополя остались без воды

      Россиянин выпил неизвестный порошок в самолете, устроил дебош и попал на видео

      Российские следователи объявили в международный розыск украинского командира

      Российский доброволец из Литвы погиб в Донбассе

      Спасатели прыгнули в ледяную воду за провалившейся под лед собакой

      В Кремле высказались о возобновлении зерновой сделки

      В азиатской стране обнаружили крупные залежи «металла будущего»

      Бывший российский адвокат получил семь лет колонии по делу о мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше