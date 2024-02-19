В России допустили новое контрнаступление ВСУ

Генштаб ВС РФ допустил новое контрнаступление ВСУ при помощи Запада

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять новую попытку контрнаступления. Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда».

Рудской допустил новое контрнаступление ВСУ при помощи Запада и подчеркнул, что такую возможность нельзя исключать. «ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий», — отметил он.

В той же беседе военный обвинил военных НАТО в управлении системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактическими комплексами (ОТК) на Украине. «Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях», — добавил Рудской.