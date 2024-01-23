В Австрии заявили о планомерном продвижении российской армии на Украине

Полковник Райснер: российская армия планомерно продвигается вперед

Российская армия планомерно продвигается вперед по всей линии фронта на Украине. Об этом заявил полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер, сообщает РИА Новости.

«Русские планомерно идут вперед (...) Они продвигаются метр за метром», — объяснил военный.

Он отметил, что Россия оказывает на Украину колоссальное давление по всей линии соприкосновения. Вооруженные силы России заставляют Вооруженные силы Украины использовать все свои оставшиеся резервы.

Райснер также подчеркнул, что в этом году ВСУ точно не смогут начать новое наступление, при этом у российских военных есть все шансы прорвать фронт в зоне специальной военной операции.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что армию России ждет успех при штурме Авдеевки. Он уточнил, что у Украины нет возможности остановить ее.