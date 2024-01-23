Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 23 января 2024Мир

В Австрии заявили о планомерном продвижении российской армии на Украине

Полковник Райснер: российская армия планомерно продвигается вперед

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия планомерно продвигается вперед по всей линии фронта на Украине. Об этом заявил полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер, сообщает РИА Новости.

«Русские планомерно идут вперед (...) Они продвигаются метр за метром», — объяснил военный.

Он отметил, что Россия оказывает на Украину колоссальное давление по всей линии соприкосновения. Вооруженные силы России заставляют Вооруженные силы Украины использовать все свои оставшиеся резервы.

Райснер также подчеркнул, что в этом году ВСУ точно не смогут начать новое наступление, при этом у российских военных есть все шансы прорвать фронт в зоне специальной военной операции.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что армию России ждет успех при штурме Авдеевки. Он уточнил, что у Украины нет возможности остановить ее.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта

      Стало известно о насильственной мобилизации в Одессе

      Российские войска улучшили положение под Красным Лиманом

      Минобороны заявило о поражении пункта управления группы ВСУ «Лиман»

      Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине

      В Белоруссии сообщили о наращивании силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО

      Россиянкам назвали модные платья на 8 Марта

      Российская экс-чиновница годами отбирала зарплаты у подчиненных

      Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию многодетных отцов

      Россиянам разрешат заселяться в отели по электронным паспортам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше