Брайен: Европа в панике, так как у ВСУ нет возможности остановить армию России

Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что не сомневается в успехе Российской армии при штурме Адвеевки, так как у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет возможности остановить ее. Об этом он написал в своем блоге Weapons and Strategy.

По его утверждению со ссылкой на неуказанные отчеты, россияне «продвинулись в южной части города, разрушив многочисленные укрепления, при этом российская операция набирает обороты и силу». Экс-сотрудник Пентагона также отметил, что европейские и американские союзники Украины понимают, что страна не сможет противостоять российскому военному давлению.

«Именно поэтому Европа сейчас в панике из-за действий России на Украине, а Вашингтон ищет новую стратегию», — пишет Брайен, указав на опасения европейцев из-за России. Примеров паники при этом он не привел.

Брайен также отметил, что потери ВСУ в Авдеевке могут стать поводом для увольнения главкома армии Валерия Залужного. «Авдеевка, какой бы значимой она ни была, — это всего лишь оправдание президента Украины Владимира Зеленского. Ему нужны преданные люди вокруг него, поскольку его положение становится все более опасным», — считает обозреватель.

В начале января сообщалось, что армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям, применяя артиллерию и нанося авиаудары. По данным украинской стороны, россияне штурмуют около 20 направлений.