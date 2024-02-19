Рудской: Россия продемонстрировала превосходство военного искусства над НАТО

Начальник Главного оперативного управления, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» отметил, что отражение российскими военными контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое было подготовлено западными государствами, продемонстрировало превосходство современного военного искусства России над НАТО.

«Что касается основных итогов отражения контрнаступления противника, то ВСУ понесли колоссальные потери, не сумев преодолеть тактическую зону нашей обороны», — заявил он.

По его словам, российским солдатам удалось измотать врага в обороне путем уничтожения его оперативных резервов, в том числе элитных соединений, которые готовили инструктора альянса. Рудской подчеркнул, что Россия перехватила стратегическую инициативу на передовой и доказала превосходство своего современного военного страны искусства над натовским.

Ранее он обвинил военных НАТО в том, что они под видом наемников управляют системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактическими комплексами (ОТК) на Украине.