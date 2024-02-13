Сырский заявил о переходе ВСУ в оборону

Главнокомандующий ВСУ Сырский: армия перешла в стратегическую оборону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сворачивают наступательные операции и переходят к стратегической обороне. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский во время интервью телеканалу ZDF, видео беседы доступно на Youtube.

«Ситуацию сейчас можно оценить как сложную. Противник наступает фактически по всей линии фронта, а мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции», — отметил главком ВСУ.

Он добавил, что конечной целью войны для Киева остается выход на границы 1991 года. Для этого, по мнению военного, Украине необходимо сплотиться и начать наращивать собственное производство оружия.

В ходе интервью Сырский также заявил о готовности ВСУ отступать. По его словам, лучше оставить боевые позиции, чем пожертвовать всем личным составом.