Переход ВСУ к обороне объяснили провалом контрнаступления

Эксперт Коротченко: переход ВСУ к обороне подтверждает провал контрнаступления

Переход украинской армии в оборону, который ранее анонсировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, подтверждает провал контрнаступления. Так заявление Сырского объяснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

«Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере в данный момент, поскольку главная цель — это удержать позиции», — отметил эксперт.

Он добавил, что слова украинского главнокомандующего подтверждают, что стратегическая инициатива на фронте перешла к Российской армии.

13 февраля в интервью телеканалу ZDF Сырский рассказал, что ВСУ сворачивают наступательные операции и переходят к стратегической обороне. По его словам, Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения.