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17:58, 21 февраля 2024Бывший СССР

Названы условия контрнаступления Украины

Полковник Матвийчук: для контрнаступления ВСУ нужно восполнить потери
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Для осуществления контрнаступления Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо выполнить несколько условий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, для этого, например, необходимо восполнить потери.

«Теоретически, Украина может перейти к контрнаступлению. Практически — нет, — считает военный. — Чтобы сделать это, необходимо решить три задачи, где главное — это остановить наступление противника, то есть Российской армии».

Кроме того, по словам полковника, стране необходимо создать условия для восполнения потерь и резервов. Для этого нужно призвать как минимум полмиллиона человек, но найти требуемое число военнослужащих практически невозможно.

«Последнее — нужно произвести восстановление потерянных танков, БМП, самолетов, как-то восполнить потери в технике, вооружении, боеприпасов, но взять все это не от куда. Так что реальных условий для контрнаступления я не вижу. Да, такую команду могут дать, но это будет чревато тяжелейшими последствиями, уничтожением личного состава, техники, потерей территорий», — предупредил Матвийчук.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступления при помощи Запада.

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