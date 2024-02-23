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16:27, 23 февраля 2024Бывший СССР

В России отреагировали на заявление Зеленского о подготовке к наступлению

Депутат Швыткин: новое наступление Украины будет слабее предыдущего
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно средств для нового наступления, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление президента республики Владимира Зеленского о подготовке к активным боевым действиям.

По мнению депутата, новое наступление украинских сил будет гораздо слабее, чем предыдущая летняя кампания. Он считает, что слова властей республики о подготовке следующего наступления нацелены, в том числе, на союзников Киева, чтобы добиться от них новых поставок помощи.

«Заявления ничем не подкрепленные. Думаю, это заявление больше звучит для военнослужащих ВСУ и непосредственно населения Украины. Зеленский пытается создать видимость возможного проведения контрнаступления в отношении наших подразделений. Хотя того резерва и тех сил и средств, находящихся сегодня у ВСУ, явно недостаточно для проведения соответствующего контрнаступления. Думаю, параллельно с этим Зеленский будет просить соответствующие финансовые средства — самолеты F-16, другие возможные бронетанковые средства, средства вооружения для поддержки ВСУ», — сказал он.

Сил и средств ВСУ недостаточно для проведения полномасштабного контрнаступления. Вместе с тем недооценивать противника нельзя. Мы готовимся к развитию любого сценария

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

В интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Киевом нового наступления в Черном море и в зоне военных действий. По его словам, для Киева особенно важны южное и восточное направления. Он считает, что следующая кампания окажется сюрпризом для Москвы.

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