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03:55, 10 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке ВСУ нового контрнаступления

Политолог Карасев назвал кадровые перестановки в ВСУ подготовкой к наступлению

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев объяснил кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) желанием президента страны Владимира Зеленского подготовить и начать новое контрнаступление. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Вышка».

«Зеленский сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения хочет возродить этот концепт военной победы», — заявил эксперт.

Политолог уточнил, что таким образом глава государства намерен придать новый смысл провальной мобилизации. По его словам, украинское руководство оказалось перед выбором: сесть за стол переговоров с Россией или совершить кадровые перестановки, объявив о новом этапе войны. Карасев добавил, что таким образом киевские власти стремятся отвлечь украинцев от большого количества разного рода проблем.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин рассказал, что Киев стремится «прибрать к рукам» конкретные регионы России, подчеркнув, что эти планы нереализуемы и полностью оторваны от реальности.

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      Марина Совина
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