В МИД России заявили о желании Киева «прибрать к рукам» регионы России

МИД России: Киев стремится «прибрать к рукам» конкретные регионы России

Киев стремится «прибрать к рукам» конкретные регионы России, эти планы нереализуемы и полностью оторваны от реальности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, пишет ТАСС.

По его словам, Украина не первый раз выдвигает территориальные претензии к России. В разные годы Киев говорил о своих правах на Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую область. Кроме того, он желал присоединить ряд районов Воронежской области.

«Теперь же посягательства на сопредельные исконно российские земли обрели официальный характер и оформлены юридически», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По словам политика, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего».