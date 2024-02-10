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02:20, 10 февраля 2024Мир

В МИД России заявили о желании Киева «прибрать к рукам» регионы России

МИД России: Киев стремится «прибрать к рукам» конкретные регионы России
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Киев стремится «прибрать к рукам» конкретные регионы России, эти планы нереализуемы и полностью оторваны от реальности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, пишет ТАСС.

По его словам, Украина не первый раз выдвигает территориальные претензии к России. В разные годы Киев говорил о своих правах на Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую область. Кроме того, он желал присоединить ряд районов Воронежской области.

«Теперь же посягательства на сопредельные исконно российские земли обрели официальный характер и оформлены юридически», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По словам политика, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

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      Марина Совина
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