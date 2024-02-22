Медведев разоблачил хитрый ход западных СМИ

Медведев назвал призывы западных СМИ к переговорам по Украине хитрым ходом

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал призывы западных СМИ к началу переговоров по Украине хитрым ходом. С таким разоблачением он выступил на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Если говорить о сигналах [западных СМИ], что пора сделать передышку, пора начать переговоры, то в значительной мере это, конечно, такой хитрый ход. Не очень хитрый, скажем по-честному, но предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО», — сказал Медведев, говоря о публикациях, в которых западные журналисты предлагают начать переговоры по Украине.

По словам зампреда Совбеза, во время передышки будут осуществляться поставки разнопланового западного оружия, за чем может последовать новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе встречи Медведев также оценил дальнейшие действия России в ходе спецоперации. Он заявил, что страна должна полностью обеспечить свои интересы.