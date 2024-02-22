Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:26, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Медведев разоблачил хитрый ход западных СМИ

Медведев назвал призывы западных СМИ к переговорам по Украине хитрым ходом

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал призывы западных СМИ к началу переговоров по Украине хитрым ходом. С таким разоблачением он выступил на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Если говорить о сигналах [западных СМИ], что пора сделать передышку, пора начать переговоры, то в значительной мере это, конечно, такой хитрый ход. Не очень хитрый, скажем по-честному, но предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО», — сказал Медведев, говоря о публикациях, в которых западные журналисты предлагают начать переговоры по Украине.

По словам зампреда Совбеза, во время передышки будут осуществляться поставки разнопланового западного оружия, за чем может последовать новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе встречи Медведев также оценил дальнейшие действия России в ходе спецоперации. Он заявил, что страна должна полностью обеспечить свои интересы.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля. Кто приедет в Киев?

      Американский модуль Nova-C вышел на окололунную орбиту

      Мужчина отравил женщину лекарством от импотенции

      «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

      Медведев разоблачил хитрый ход западных СМИ

      Александра Панкратова-Черного выписали из больницы

      Медведев назвал бывшего президента Украины «редким уродом с бугристым лицом»

      Китайцы массово устремились в один регион России

      Ольга Серябкина снялась в платье с откровенным декольте за десятки тысяч рублей

      Российский пенсионер расправился с неприятным гостем с помощью трости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше