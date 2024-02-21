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22:01, 21 февраля 2024Россия

Медведев оценил дальнейшие действия России в ходе СВО

Медведев заявил, что Россия в ходе СВО должна полностью обеспечить свои интересы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил дальнейшие действия страны в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Что же касается того, куда идти, выскажу свою точку зрения, которая, на мой взгляд, соответствует сложившейся картине дня. Нам нужно полностью обеспечить наши интересы», — сказал политик.

Медведев пояснил, что обеспечение интересов России заключается в выполнении задач СВО, о которых говорил президент Владимир Путин. Во-вторых зампред Совбеза указал на необходимость создать защитный кордон, который будет страховать «от всякого рода поползновений на наши земли», не только от обстрелов, но и от активных наступательных операций.

«И только в этом случае можно будет признать, что задачи выполнены», — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что в ходе СВО Россия защищает территории, веками бывшие в ее составе. По его словам, руководство страны сделает все для успешного достижения целей спецоперации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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