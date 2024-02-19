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19:27, 19 февраля 2024Россия

Медведев назвал СВО способом защитить веками принадлежавшие России территории

Медведев: в ходе СВО РФ защищает территории, которые веками были в ее составе

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В ходе специальной военной операции (СВО) Россия защищает территории, веками бывшие в ее составе. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев во время поездки в Чечню. Видеозапись политик опубликовал во «ВКонтакте».

Руководство страны сделает все для успешного достижения целей СВО, подчеркнул Медведев, выступая перед бойцами, которые готовятся к отправке в зону боевых действий.

Также Медведев заявил, что беспилотники стали тем фактором, который изменил рисунок боя. Он пояснил, что в начале СВО ожидалось, что боестолкновения будут проходить по классическим канонам, однако фактор дронов заставил пересмотреть эти представления.

Ранее Медведев заявил, что с начала 2024 года в ряды Вооруженных сил России были приняты более 53 тысяч человек. «В целом процесс идет неплохо», — отметил зампред Совбеза.

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      Алан Босиков
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