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16:46, 19 февраля 2024Россия

Медведев назвал число принятых на службу в ВС России с начала 2024 года

Медведев: с начала 2024 года на службу в ВС РФ приняты более 53 тысяч человек

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С начала 2024 года в интересах специальной военной операции (СВО) на службу в Вооруженные силы (ВС) России приняты более 53 тысяч человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Об этом политик сообщил во время совещания с руководителями северо-кавказского федерального округа в Грозном.

«В интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тыс. человек. В целом процесс идет неплохо. Округа, регионы активно работают. Надеюсь, что все то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится», — пояснил он.

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Ранее Медведев заявил, что за 2023 год на военную службу в Вооруженные силы России приняли более 500 тысяч человек, которых отправили в зону проведения спецоперации. Он уточнил, что 420 тысяч человек из них несут службу по контракту, более 80 тысяч приняли на службу в качестве добровольцев.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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