Более ста человек задержали в Стамбуле на Первомай
Стамбульская полиция задержала более 140 человек за оказание сопротивления правоохранителям во время первомайской манифестации. Об этом сообщает телеканал Sözcü.
Радикально настроенные манифестанты пытались прорвать полицейский кордон у парка Сарачхане и переместиться на площадь Таксим. По данным СМИ, несколько правоохранителей были ранены камнями и пластиковыми бутылками. После ряда предупреждений через громкоговоритель полиция пустила в ход слезоточивый газ и резиновые пули. Противостояние продлилось 1,5 часа, после чего радикально настроенные граждане были оттеснены на окраину парка.
Власти города запретили проводить первомайское шествие профсоюзов и представителей политических партий на центральной площади. Таксим перекрыли металлическими конструкциями. Также были перекрыты ведущие к площади улицы. В итоге конфедерации рабочих профсоюзов DISK и KESK отказались от шествия к Таксиму, сейчас ситуация в районе не вызывает опасений.
Ранее полиция начала задерживать демонстрантов на митинге против закона об иностранных агентах в Тбилиси. До этого правоохранители применили перцовый газ против протестующих.