Более ста человек задержали в Стамбуле на Первомай

Более 140 человек задержали в Стамбуле во время первомайской манифестации

Стамбульская полиция задержала более 140 человек за оказание сопротивления правоохранителям во время первомайской манифестации. Об этом сообщает телеканал Sözcü.

Радикально настроенные манифестанты пытались прорвать полицейский кордон у парка Сарачхане и переместиться на площадь Таксим. По данным СМИ, несколько правоохранителей были ранены камнями и пластиковыми бутылками. После ряда предупреждений через громкоговоритель полиция пустила в ход слезоточивый газ и резиновые пули. Противостояние продлилось 1,5 часа, после чего радикально настроенные граждане были оттеснены на окраину парка.

Власти города запретили проводить первомайское шествие профсоюзов и представителей политических партий на центральной площади. Таксим перекрыли металлическими конструкциями. Также были перекрыты ведущие к площади улицы. В итоге конфедерации рабочих профсоюзов DISK и KESK отказались от шествия к Таксиму, сейчас ситуация в районе не вызывает опасений.

Ранее полиция начала задерживать демонстрантов на митинге против закона об иностранных агентах в Тбилиси. До этого правоохранители применили перцовый газ против протестующих.