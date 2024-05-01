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15:33, 1 мая 2024Мир

Более ста человек задержали в Стамбуле на Первомай

Более 140 человек задержали в Стамбуле во время первомайской манифестации

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Стамбульская полиция задержала более 140 человек за оказание сопротивления правоохранителям во время первомайской манифестации. Об этом сообщает телеканал Sözcü.

Радикально настроенные манифестанты пытались прорвать полицейский кордон у парка Сарачхане и переместиться на площадь Таксим. По данным СМИ, несколько правоохранителей были ранены камнями и пластиковыми бутылками. После ряда предупреждений через громкоговоритель полиция пустила в ход слезоточивый газ и резиновые пули. Противостояние продлилось 1,5 часа, после чего радикально настроенные граждане были оттеснены на окраину парка.

Власти города запретили проводить первомайское шествие профсоюзов и представителей политических партий на центральной площади. Таксим перекрыли металлическими конструкциями. Также были перекрыты ведущие к площади улицы. В итоге конфедерации рабочих профсоюзов DISK и KESK отказались от шествия к Таксиму, сейчас ситуация в районе не вызывает опасений.

Ранее полиция начала задерживать демонстрантов на митинге против закона об иностранных агентах в Тбилиси. До этого правоохранители применили перцовый газ против протестующих.

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      Мария Рюрикова
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