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15:16, 1 мая 2024Экономика

Ураганный ветер сорвал крышу сельской школы в российском регионе

Ураган сорвал крышу школы в Гафурийском районе Башкирии

Ураганный ветер сорвал крышу со здания сельской школы в деревне Узбяково Гафурийского района Башкирии. Видео с последствиями урагана в российском регионе публикует Telegram-канал Mash Batsh.

«Ураган сорвал крышу школы в Гафурийском районе. На трассе УфаСтерлитамак непогода поднимает пыль с полей, уменьшая видимость для водителей, срывает ветки и валит деревья прямо на дорогу», — говорится в публикации.

Отмечается что схожие погодные условия регистрируются и в столице республики, Уфе.

Ранее стало известно, что мощная пыльная буря накрыла несколько городов в Иркутской области. По словам очевидцев, у некоторых местных жителей ветром сорвало спутниковые тарелки и москитные сетки с балконов.

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      Глеб Палехов
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