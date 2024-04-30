Мощная пыльная буря накрыла российский регион

В Иркутской области началась пыльная буря

Мощная пыльная буря накрыла несколько городов в Иркутской области. Об этом сообщает «ИрСити».

По данным МЧС, порывы ветра в регионе достигали 28 метров в секунду. У некоторых жителей в результате ветра сорвало спутниковые тарелки и москитные сетки с балконов.

Также сообщается, что в результате порыва ветра без электричества остались населенные пункты Ново-Ленино и Мамоны.

Сообщения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось о разрушительном граде, которые прошел в Татарстане. В Зеленодольске жители сообщили о градинах размером с теннисные шары, в Буинске ураганный ветер сносил крыши, валил деревья, сносил заборы и рекламные щиты.