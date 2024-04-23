На российский регион обрушился разрушительный град

Град в Татарстане снес крыши домов

Ураган с градом обрушился на Татарстан, сообщает Telagram-канал Shot.

По данным канала, на Зеленодольск обрушились градины размером с теннисные шары, а в Буинске ураганный ветер сносил крыши, валил деревья, сносил заборы и рекламные щиты. Также сообщается о повреждении около 10 машин. Пострадавших предварительно нет.

На опубликованных кадрах, снятых из помещения, видно, что за окном дует ураганный ветер. Он гнет деревья и поднимает пыль, которая делает видимость практически нулевой.

Ранее прошедший в пятницу, 19 апреля, в Москве штормовой ветер сорвал часть крыши пятиэтажного дома недалеко от станции метро «Дубровка». Скорость штормового ветра в столице достигала 19 метров в секунду, из-за чего он валил деревья. Из-за непогоды закрыли все парки, усадьбы, а также зоопарк, и приостановили работу веранды ресторанов и кафе.