Ураган сорвал часть крыши здания в Москве

В Москве штормовой ветер сорвал часть обшивки с крыши здания у метро «Дубровка»

В Москве штормовой ветер сорвал часть крыши пятиэтажного дома недалеко от станции метро «Дубровка». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Машиностроителей примерно в 15:30. Железный лист, которым была обшита кровля, оторвался от офисного здания и упал прямо на тротуар. От обрушения конструкции никто не пострадал.

Ранее стало известно, что скорость штормового ветра в столице достигла 19 метров в секунду. От этого начали падать деревья. В комплексе городского хозяйства столицы призвали горожан быть предельно внимательными на улице.

Из-за сильного ветра в Москве закрыли все парки, усадьбы, а также зоопарк. По той же причине приостановили работу веранды ресторанов и кафе.