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14:03, 19 апреля 2024Экономика

В Москве в ожидании шторма закрыли парки

В Москве закрыли парки, зоопарк и веранды кафе из-за погодных условий

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве в ожидании штормового ветра закрыли все парки, усадьбы, а также зоопарк. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий закрыты веранды ресторанов и кафе. Руководителям предприятий общественного питания рекомендовали укрепить уличные конструкции и закрыть зонты. Согласно прогнозам, город накроет девятибалльный шторм.

Ранее сообщалось, что в столице в пятницу, 19 апреля, ожидается ветер с порывами до 23 метров в секунду. Горожанам посоветовали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что порывы ветра, которые принесет циклон, будут ощущаться и в выходные, при этом в воскресенье будет солнечно, до плюс 17 градусов.

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      Мария Черкасова
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