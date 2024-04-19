Москвичей призвали опасаться ветра

В Москве 19 апреля ожидается ветер до 23 метров в секунду

В столице в пятницу, 19 апреля, ожидается ветер с порывами до 23 метров в секунду, в связи с чем Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности призвал горожан соблюдать осторожность, говорится в Telegram-канале ведомства.

Рекомендуется избегать нахождения возле деревьев, шатких конструкций и линий электропередач, не парковать возле них автомобили, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегайть внезапных маневров.

По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в Москве в период с 11 до 21 часа 19 апреля ожидается усиление ветра южной четверти, местами с порывами 15-20 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что порывы ветра, которые в Москву принесет циклон, будут ощущаться с пятницы по воскресенье. При этом температура воздуха 21 апреля окажется равной норме — 9-12 градусов тепла.