Синоптик назвал срок окончания шторма в Москве

Синоптик Вильфанд: шторм в Москве начнет стихать после воскресенья

Обрушившийся на столицу шторм начнет стихать после воскресенья, 21 апреля. Такие сроки в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что сначала город накроют осадки. Дождь, возможно, с грозой, начнется во второй половине четверга, 18 апреля, и закончится к полудню пятницы, 19 апреля. Затем циклон принесет в столицу ветер скоростью минимум 17 метров в секунду. Сильные порывы будут ощущаться с пятницы по воскресенье. При этом осадки уже будут несущественными, а температура воздуха — равной норме апреля — 9-12 градусов тепла.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в четверг, 18 апреля, на Москву обрушится мощный циклон под названием «Гори». Дожди придут в ночь на 19 апреля и продолжатся всю пятницу. Ночью прогнозируется гроза. За сутки в городе выпадет от 50 до 70 процентов месячной нормы осадков, а порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.