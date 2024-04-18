Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:12, 18 апреля 2024Экономика

Москву накроет циклон «Гори»

Синоптик Позднякова: пик идущего на Москву циклона «Гори» придется на пятницу

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В четверг, 18 апреля, на Москву обрушится мощный циклон под названием «Гори», пик ненастья придется на пятницу. О том, чего ждать от непогоды столичным жителям, в разговоре с «Комсомольской правдой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Циклонный вихрь движется на Москву с юга — со стороны Средиземного моря. Такие южные циклоны, как правило, характеризуются штормовыми ветрами и ливнями. Дожди придут в столицу в ночь на 19 апреля и продолжатся всю пятницу. В ночные часы прогнозируется гроза. За сутки в городе выпадет от 50 до 70 процентов месячной нормы осадков — около 16-25 миллиметров влаги. Сильнее всего промокнут жители западных районов Подмосковья, предупреждает синоптик.

Материалы по теме:
«Снежный апокалипсис» Россиян замело снегом, но они этому рады
«Снежный апокалипсис»Россиян замело снегом, но они этому рады
4 февраля 2018
Игра на опережение Власти Москвы успешно противостоят погодным явлениям, сохраняя привычное течение жизни в мегаполисе
Игра на опережениеВласти Москвы успешно противостоят погодным явлениям, сохраняя привычное течение жизни в мегаполисе
23 ноября 2020

Порывы ветра, вероятно, достигнут скорости 25 метров в секунду. Максимальную силу он наберет в пятницу к трем часам дня, а стихнет лишь к утру субботы. Москву накроет девятибалльный шторм по шкале Бофорта. Такой ветер ломает ветки, срывает рекламные щиты и кровлю с крыш, поясняют в метеослужбе. «Есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Из-за сноса посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена», — говорят в центре погоды «Фобос».

Ранее москвичам рассказали о погоде в майские праздники. С 28 апреля по 1 мая в столице будет до 18 градусов тепла. День Победы выдастся солнечным, а к 12 мая воздух прогреется до 20 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве нелегальный мигрант зарезал байкера из-за парковки и сбежал. Его ищут силовики и мотоциклисты

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Поплавская обвинила популярных российских артистов в помощи ВСУ

      Захарова отчитала журналиста за заданный ей вопрос

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      СК Белоруссии задержал желавшего вступить в ряды ВСУ белоруса

      Москву накроет циклон «Гори»

      Россиян предупредили о риске роста отказов при денежных переводах

      На Украине заявили об угрозе обрушения памятника национального значения

      Подозреваемый в расправе над россиянином из-за парковки задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше