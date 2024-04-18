Москву накроет циклон «Гори»

Синоптик Позднякова: пик идущего на Москву циклона «Гори» придется на пятницу

В четверг, 18 апреля, на Москву обрушится мощный циклон под названием «Гори», пик ненастья придется на пятницу. О том, чего ждать от непогоды столичным жителям, в разговоре с «Комсомольской правдой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Циклонный вихрь движется на Москву с юга — со стороны Средиземного моря. Такие южные циклоны, как правило, характеризуются штормовыми ветрами и ливнями. Дожди придут в столицу в ночь на 19 апреля и продолжатся всю пятницу. В ночные часы прогнозируется гроза. За сутки в городе выпадет от 50 до 70 процентов месячной нормы осадков — около 16-25 миллиметров влаги. Сильнее всего промокнут жители западных районов Подмосковья, предупреждает синоптик.

Порывы ветра, вероятно, достигнут скорости 25 метров в секунду. Максимальную силу он наберет в пятницу к трем часам дня, а стихнет лишь к утру субботы. Москву накроет девятибалльный шторм по шкале Бофорта. Такой ветер ломает ветки, срывает рекламные щиты и кровлю с крыш, поясняют в метеослужбе. «Есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Из-за сноса посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена», — говорят в центре погоды «Фобос».

Ранее москвичам рассказали о погоде в майские праздники. С 28 апреля по 1 мая в столице будет до 18 градусов тепла. День Победы выдастся солнечным, а к 12 мая воздух прогреется до 20 градусов.