Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

«Известия»: майские праздники будут преимущественно теплыми

Майские праздники в России в 2024 году установлены с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. О погоде в эти дни жителям столицы рассказали «Известия» со ссылкой на прогнозы синоптиков.

В период с 28 апреля по 1 мая в Москве прогнозируется теплая погода, при этом температура воздуха будет держаться на уровне около 15 градусов, а по некоторым прогнозам — до 17-18 градусов. При этом ожидаются кратковременные дожди.

В День Победы москвичам пообещали 18 градусов тепла и солнечную погоду. В период с 10 по 12 мая воздух прогреется до 18-20 градусов, однако в эти дни также возможен небольшой дождь.

Днем ранее синоптик Александр Шувалов предупредил, что 30-градусная жара может прийти в Москву уже в мае.