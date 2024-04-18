Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:37, 18 апреля 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

«Известия»: майские праздники будут преимущественно теплыми

Фото: Новосильцев Артур / АГН «Москва»

Майские праздники в России в 2024 году установлены с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. О погоде в эти дни жителям столицы рассказали «Известия» со ссылкой на прогнозы синоптиков.

В период с 28 апреля по 1 мая в Москве прогнозируется теплая погода, при этом температура воздуха будет держаться на уровне около 15 градусов, а по некоторым прогнозам — до 17-18 градусов. При этом ожидаются кратковременные дожди.

В День Победы москвичам пообещали 18 градусов тепла и солнечную погоду. В период с 10 по 12 мая воздух прогреется до 18-20 градусов, однако в эти дни также возможен небольшой дождь.

Днем ранее синоптик Александр Шувалов предупредил, что 30-градусная жара может прийти в Москву уже в мае.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Пациенты клиники в Москве стали инвалидами после операций хирурга из Киева. Среди них — ученый и бывшая оперная певица

      В российском регионе ограничили движение в сторону Казахстана из-за паводка

      Отказавшиеся от свадьбы в последний момент люди объяснили свой выбор

      Новая жена Канье Уэста пришла в Диснейленд в мини-платье без нижнего белья

      Стало известно об ударе по расположению ВСУ в Бериславе

      Россиянин устроил склад боеприпасов и стрелкового оружия в собственном доме

      Удары артиллерии сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

      Утечка аммиака произошла в районе популярного у россиян курорта Таиланда

      Российская чиновница фиктивно трудоустроила приятеля и получала за него зарплату

      Домохозяек призвали положить ложку соли в унитаз с одной целью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше