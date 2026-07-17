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08:17, 17 июля 2026Мир

В заявлениях Трампа о вмешательстве в выборы нашли несоответствия

NYT: Рассекреченные Трампом данные не подтвердили его заявления о вмешательстве в выборы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Al Drago / Reuters

Рассекреченные президентом США Дональдом Трампом документы не подтвердили его заявления о масштабных уязвимостях американской избирательной системы и вмешательстве Китая в выборы 2020 года. При этом часть опубликованных материалов, напротив, содержит выводы, противоречащие подобным утверждениям, передает The New York Times (NYT).

«По нашим оценкам, системами подсчета голосов будет сложно манипулировать в достаточно широком масштабе, чтобы повлиять на результаты выборов, — сказано в одном из документов, опубликованных на сайте Белого дома.

При этом американское разведсообщество давно знало, что Китай собирал общедоступные данные об избирателях, однако, по словам бывших сотрудников спецслужб, это делалось для анализа общественных настроений и проведения кампаний влияния, а не для вмешательства в подсчет голосов.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации рассказал о рассекречивании данных разведки, которые вскрыли шокирующие уязвимости в системе американских выборов. Он добавил, что в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб.

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